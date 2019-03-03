Genç Kızılay Üyelerinden Kadına Şiddete Protesto

Kaynak: DHA

AMASYA'da, Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişilik grup, kadına şiddete dikkat çekmek için ayakkabılarını çıkararak, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerinde tutup, oturma eylemi yaptı.Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı üyelerinden oluşan 20 kişi, kadına şiddete dikkat çekmek amacıyla Yavuz Selim Meydanı'nda, şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların fotoğraflarını ellerine alıp, ayakkabılarını çıkararak, oturma eylemi yaptı. Amasya Genç Kızılay İl Başkanlığı adına basın açıklaması yapan Mustafa Akbaş, "Bu çıkardığımız ayakkabılar gözünüze ne çok geldi değil mi? İşte bu kadar canı bir arada düşünün. Üzgünüz ama işte bu kadar canın geride bıraktığı bir çift ayakkabı değil; eşleri, çocukları, sevdikleri, umutları ve hayalleridir. İşte biz bu canların ruhlarını şad etmek ve umutlarını hatırlatmak istedik" dedi.Amasya Genç Kızılay Derneği üyeleri, gerçekleştirdikleri ayakkabı çıkarma eylemi sonrası dağıldı.- Amasya