Genç Kızılaycılar köy okulunu yeniledi

Genç Kızılay Kayseri ekipleri, Pınarbaşı Kayabaşı köyündeki ilkokulu yeniledi.

Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kayabaşı İlkokulu, Genç Kızılay Kayseri ekipleri tarafından yürütülen "Bir Gönülden Ötekine" projesi kapsamında onarıldı.

Türk Kızılay Kayseri Şubesi desteğiyle okulun boya, tadilat ve onarım işlemleri yapıldı.

Proje kapsamında Kayseri'de bulunan bazı özel okullarda kermesler düzenledi. Bu kermeslerden elde edilen gelirlerle Kayabaşı İlkokulu'nda onarım işlemleri yapılarak öğrencilerin daha iyi bir ortamda eğitim almaları için gerekli çalışmalar yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Kızılay Kayseri İl Başkanı Mithat Can Tilev, şunları kaydetti:

"6 ay süren projemiz kapsamında çeşitli okullarımızda kermesler düzenledik ve sürecin yakın takipçisi olduk. Gönüllülerimiz ve okullarda bulunan öğrencilere durumu anlattığımızda genç neslin duyarlılığını bir kez daha görmüş olduk. Projemizin son aşaması olarak onarımlar yapıldıktan sonra okulumuzu öğrencilerin hizmetine sunmuş olduk. Her bir kardeşimizin gülümsemesi bizler için yeni bir yaşam kaynağı oluyor, bizlere destek veren herkese teşekkür ediyoruz. İyiliğin olduğu her yerde Genç Kızılay Kayseri olarak bizler orada olacağız."

Kaynak: AA