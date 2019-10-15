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Genç Kızılaycılardan yaşlılara moral

Çukurova Üniversitesi öğrencileri Genç Kızılay Ailesi, Huzurevi'nde barınan yaşlıları ziyaret edip moral verdi.

15.10.2019 11:15Genç Kızılaycılardan yaşlılara moral
Çukurova Üniversitesi öğrencileri Genç Kızılay Ailesi, Huzurevi'nde barınan yaşlıları ziyaret edip moral verdi.

Ziyarette yaşlıların ellerini öpüp hayır duasını alan 70 kişilik Genç Kızılay ekibi, yaklaşık 200 yaşlının gölünü kazandı. Yaşlıların elini öpen, hayır dualarını alan, onlara torunları gibi şefkat gösteren genç Kızılaycılar, gitar eşliğinde nostaljik şarkılar söylediler. Yaşlıları şarkıları ile uzun yıllar öncesine götüren gençler, opera dinletisi de sundular.

Hilali Ahmer Kadınlar Merkezi'nin yaptığı Kızılay çiçeklerinin benzerinden broşlar yapıp yaşlılara hediye eden gençler, yaşlılara duygu dolu anlar yaşattılar. - ADANA

Çukurova Üniversitesi, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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