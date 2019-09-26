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Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı

Antalya'da dersteyken rahatsızlanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki Emine Neslihan Ölmez son yolculuğuna uğurlandı.

26.09.2019 17:22Genç kızın 'annem' feryatları yürekleri dağladı
Antalya'da dersteyken rahatsızlanarak hayatını kaybeden 45 yaşındaki Emine Neslihan Ölmez son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde Emine öğretmenin kızı Yaren'in tabuta sarılarak 'annem' feryatları yürekleri dağladı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'ndeki İrenoğulları Şehit Atila Nizam İlkokulu'nda görev yapan 45 yaşındaki sınıf öğretmeni Emine Neslihan Ölmez, dersinden çıkıp okul idaresine kendisini iyi hissetmediğini söyledi. Dinlenmeye alınan Emine Neslihan Ölmez, fenalaştı. Meslektaşları tarafından çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Ölmez, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Gözyaşları sel oldu

Otopsiye kaldırılan Ölmez'in cenazesi için bugün Uncalı Kent Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Talihsiz öğretmeni son yolculuğunda annesi Beyhan Ölmez, eski eşi Selçuk Güleç, kızı Yaren Güleç, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, öğretmenler ve sevenleri yalnız bırakmadı. Törende, tek kızları Yaren'in annesinin tabutuna sarılarak 'annem' feryatları yürekleri dağladı. Genç kızın bu feryatları sonrası törene katılanlar gözyaşlarına engel olamadı. Törende, Ölmez'in eski eşi Selçuk Güleç de ayakta durmakta zorlandı.

Üzerine Türk bayrağı konulan Ölmez'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Varsak Mezarlığı'na götürüldü. - ANTALYA

Antalya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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