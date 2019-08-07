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Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu

Genç kızın cesedi baraj gölünde bulunduBAYBURT - Bayburt'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), cansız bedenine ulaşıldı.

07.08.2019 13:24
Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
Genç kızın cesedi baraj gölünde bulundu
BAYBURT - Bayburt'ta, pazar gününden bu yana kayıp olan Melike Erdoğan'ın (21), cansız bedenine ulaşıldı.
Merkeze bağlı Akşar Köyü'nde yaşayan Melike Erdoğan, geçen pazar günü evden çıktıktan sonra haber alınamayan Melike Erdoğan'ın cansız bedeni evlerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan sulama amaçlı yapılan baraj gölünde bulundu.
Sabah erken saatlerde AFAD, UMKE ve Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı komandolar, genç kızı bulmak için günün ilk ışıklarıyla birlikte yeniden harekete geçti. İz takip köpeğinin de destek verdiği aramalarda baraj gölünün bulunduğu yöne yoğunlaştırıldı. Saat 9 sıralarında Erdoğan'ın cesedi baraj gölünün kıyısına vurmuş bir şekilde bulundu.
Melike Erdoğan'ın cesedi, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bayburt, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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