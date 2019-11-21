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Genç kızın denize atlayıp, intihara kalkıştığı anlar, kamerada

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı.

21.11.2019 09:19 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:19Genç kızın denize atlayıp, intihara kalkıştığı anlar, kamerada

BURSA'nın ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

?Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı.



Yıldıztepe, Mudanya, Güncel

Kaynak: DHA

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