Haberler » Güncel » Genç kızın denize atlayıp, intihara kalkıştığı anlar, kamerada - Haber

Genç kızın denize atlayıp, intihara kalkıştığı anlar, kamerada

BURSA'nın Mudanya ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı.

21.11.2019 09:51 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:51Genç kızın denize atlayıp, intihara kalkıştığı anlar, kamerada

BURSA'nın ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girip, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan denize atlayan Aylin T. (21), ağır yaralı olarak kurtarıldı. Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar, mobese kamerasına yansıdı.

?Olay, dün öğle saatlerinde Mudanya ilçesi mevkisinde meydana geldi. Bir süre önce sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma girdiği öne sürülen Aylin T., otomobili ile Yıldıztepe uçurumuna geldi. Bir süre manzarayı seyreden Aylin T., daha sonra koşarak kendisini yaklaşık 50 metre yüksekteki uçurumdan denize bıraktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Botlarla denize açılan ekipler, Aylin T.'yi kısa sürede buldu. Yaralı olarak karaya çıkartılan Aylin T., Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Aylin T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.Aylin T.'nin intihar girişiminde bulunduğu anlar ise mobese kamerasına yansıdı.



Yıldıztepe, Mudanya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:18 Tuba öğretmen kız çocuklarının hayatına dokunuyor
11:18 Kraliçe Elizabeth'in oğlu Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
11:18 DHA YURT BÜLTENİ-6
11:18 Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı'nda çalışmalar tekrar başlıyor
11:18 Uzmanından tavsiye: Mutlu olmak için turşu ve ev yoğurdu yiyin
11:12 Doncic tarihe geçti, Dallas evinde kazandı
10:46 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:42 Adana'da yağma suçundan gözaltına alınan dizi oyuncularından biri tutuklandı
10:38 Dışişleri Bakanlığı, göçmenler için Türkiye'yi suçlayan Yunanistan Başbakanı'na tepki gösterdi
10:35 Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde 145 kilometre uzunlukta 30 kilometre derinlikte güvenli bölge sağlandı
10:33 Beyoğlu'nda çocukları taciz ettiği iddia edilen adam, mahalleli tarafından dövüldü
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
10:07 Kılıçdaroğlu: Saray'a gidip Erdoğan'la konuşan ismi biliyorum
09:41 Genç kızın denize atlayıp intihara kalkıştığı anlar kamerada
09:18 Talihsiz vatandaşın cansız bedeni "Ölüü" yazan duvarın önünde bulundu
08:30 Son dakika: Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt vefat etti
21:50 Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 12 sivil hayatını kaybetti
21.11.2019 11:20:00