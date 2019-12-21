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Genç kızın, evinin önünde cesedi bulundu

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, Bahar Akdemir (17), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu.

21.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 21.12.2019 10:37 Genç kızın, evinin önünde cesedi bulundu

DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde, Bahar Akdemir (17), yaşadığı binanın önünde ölü bulundu. Yüzü köpekler tarafından parçalanan genç kızın ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'ndeki bir marketin önünde bu sabah genç bir kız cesedi olduğunu gören vatandaşlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin marketin bulunduğu binanın 10'uncu katında oturan Bahar Akdemir'e ait olduğu belirlendi.

Yüzü köpekler tarafından parçalanan ceset, otopsi için morga kaldırıldı. Genç kızın ölüm sebebi araştırılırken, polis yakınlarını bilgilerine başvurmak üzere emniyete götürdü. 

 



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Kaynak: DHA

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