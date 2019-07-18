Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!

Kocaeli'de hareket halindeki otobüsten düşüp hayatını kaybeden genç kızın, olaydan birkaç saniye önce yaptığı ilginç hareket güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde; genç kızın otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt, benzeri bir şey bıraktığı fark edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindekiözel halk otobüsüne binmişti. Gebze'deki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız,hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışınca düşerek ağır yaralanmıştı.Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sözcü'den Kubilay Aydın'ın haberine göre, görüntülerde bir detay dikkati çekti. Görüntülerde; Gülay Gönülaçar'ın, otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt benzeri bir şey bıraktığı fark edildi. Herkesin panik içinde otobüsten düşen kıza yardıma koştuğu anlarda, genç kızın yanında oturan kişinin oldukça sakin hareketleri dikkat çekti. İkilinin arasında hiç diyalog geçmemesi ve genç kızın kaza geçirmesinden sonra şahsın çok sakin tavırlarla otobüsten inmesi ise dikkat çekti.

GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla para biriktirmek için girdiği işe giderken hayatını kaybeden Gülay Gönülaçar, Dilovası Orhangazi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde bulunan Çardaktepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gönülaçar'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren baba Aslan Gönülaçar'ı yakınları sakinleştirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığına defnedildi.