18.07.2019 10:19
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Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir genç kızın halk otobüsünden inmeye çalışırken düşerek hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Ölüm anından bir kaç saniye önce genç kızın, yanındaki kişinin kucağına kağıt benzeri bir şey bıraktığı görülüyor.

Kocaeli'de hareket halindeki otobüsten düşüp hayatını kaybeden genç kızın, olaydan birkaç saniye önce yaptığı ilginç hareket güvenlik kamerasına takıldı. Görüntülerde; genç kızın otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt, benzeri bir şey bıraktığı fark edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 18 yaşındaki Günay Gönülaçar, Dilovası ilçesinden Gebze'ye gitmek için Y.K. idaresindekiözel halk otobüsüne binmişti. Gebze'deki bir alışveriş merkezinin önünde inmek isteyen genç kız,hareket halindeyken kapısı açılan otobüsten bir anda inmeye çalışınca düşerek ağır yaralanmıştı.Hastaneye kaldırılan genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan sürücü Y.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Sözcü'den Kubilay Aydın'ın haberine göre, görüntülerde bir detay dikkati çekti. Görüntülerde; Gülay Gönülaçar'ın, otobüsten inmek için ayağa kalkmadan önce, yanında oturduğu kişinin kucağına gizlice kağıt benzeri bir şey bıraktığı fark edildi. Herkesin panik içinde otobüsten düşen kıza yardıma koştuğu anlarda, genç kızın yanında oturan kişinin oldukça sakin hareketleri dikkat çekti. İkilinin arasında hiç diyalog geçmemesi ve genç kızın kaza geçirmesinden sonra şahsın çok sakin tavırlarla otobüsten inmesi ise dikkat çekti.

GENÇ KIZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Üniversite sınavına hazırlanmak amacıyla para biriktirmek için girdiği işe giderken hayatını kaybeden Gülay Gönülaçar, Dilovası Orhangazi, İbn-i Sina Caddesi üzerinde bulunan Çardaktepe Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Gönülaçar'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken ve sinir krizi geçiren baba Aslan Gönülaçar'ı yakınları sakinleştirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Gönülaçar'ın cenazesi Orhangazi Mezarlığına defnedildi.

Genç kızın hareket halindeki otobüsten düşüp öldüğü olayda dikkat çeken detay!
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

YORUMLAR (87)
ZELİHA: abartmayin artık
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DENİZ DEMİR: Şoförlerin Belli Bir Egitimden Geçmesi Şart.Ben de Çok Şahit Oldum.Şöför Direksiyon Başında Çok Aktif Messenger Kullaniyordu Ve Otobüste de Bir Sürü Yolcu Vardi.Boyle Birinin Şoförlük Yapması Ne Kadar Doğru.Bir Diğeri Videoya Baktığımızda Burda Sadece Şoför Değil Kiz da Hatalı.Dikkat Edin Sanki Intihar Ediyor Gibi Birden Atliyor.Bence Iyice Araştırılsın
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1 0
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KONYALI: herkes şoför hatası demiş ama şoförde insan sonuçta bir insan kendi iradesini kontrol edemeyip hareketli otobüsten iniyor suç şoföre kalıyor ben hiç bir şekilde suç bulmuyorum şoföre insan önce kendini idare etmeyi bilmeli suçsuz adamın hayatı karardı allah kurtarsın
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6 2
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YUNUS: Üç gündür ankaradayım hastane için geldim bindigim minubus şoförlerinin birçoğunun kulağında kulaklık elinde telefon durmadan telefonla konuşuyorlar yolcuları alırken adeta yarış yapıyolar kurallara birçoğu uymuyor
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5 0
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GERCEK: ne yazıki ulaşım sektorlerinde calışanlar hic bir yerde iş bulamayacak saygısız şahıslar cogunlugu cok az istisna var
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6 0
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BİR ACAYİP ADAM: rahmetli numarasını paslamış, onun heycanı ile de araç durdu sanıp inmiş. Allah taksiratını affetsin.
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GERCEK: bundan size ne bu şoforun sucu var orda kucuk cocukta olabilirde insanlar dalgında olabilir heyecanıda herkezi kendi aileniz gibi goruyorsunuz
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BSG: kınadığın şey başına gelmeden ölmezsin der hadisi şerif
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8 0
HARUN: Aynı şeyi ben de düşündüm, acaba içimiz mi fesat yoksa tecrübe mi!?!?!?
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REİZ: Aynı fikirdeyim heycan. .
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16 7
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