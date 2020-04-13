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- Genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıktı

- Genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıktı Çin'de bir genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıkarıldı.

13.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:41
- Genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıktı
PEKİN - Çin'de bir genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıkarıldı.
Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ne bağlı Lhasa kentinde bulunan hastanede çalışan Doktor Wang Wei, tehlikeli bir ameliyatı başarıyla tamamladı. Tibetli genç kızın karnında bulunan 18 santimetre uzunluğunda, 13 santimetre genişliğinde ve 12 santimetre kalınlığındaki tümör, 3 saat süren ameliyat sonucunda başarıyla çıkarıldı.
Temmuz ayının ortalarından itibaren Tibet'teki hastanede görevlendirildiğini söyleyen Doktor Wang Wei, "Elimizden geldiği kadar hastaları kurtarmalıyız. Ameliyat ne kadar zor olursa olsun üstesinden gelmeliyiz" dedi.
Tümörün son derece büyük olduğunu ifade eden Wang Wei, "Tümörü çıkarmak, hastanın böbreğine zarar verebilirdi. Böbrek arterleri ve venlerini görüyorsunuz. Son derece dikkatli olmamız gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
Ameliyatın başarılı bir şekilde tamamlandığını sözlerine ekleyen doktor Wei, tümörün böbreğe zarar vermeden çıkarıldığını dile getirdi. - Genç kızın karnından 18 santimetrelik tümör çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Wang Wei, Güncel
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