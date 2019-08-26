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Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, polisin şüphe üzerine üst araması yapması sonucu üzerinden bir miktar eroin ve esrar çıkan genç kız gözaltına alındı.

26.08.2019 15:02 Genç kızın üzerinden uyuşturucu çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, polisin şüphe üzerine üst araması yapması sonucu üzerinden bir miktar eroin ve esrar çıkan genç kız gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler Sugözü Mahallesi üzerinde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri, yaya olarak ilerleyen H.M. (24) isimli genç kızı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli H.M.'ye üst araması yapan polis, 0.10 gram eroin, 0.50 gram esrar, 4 adet Lyrica ile Suboxone isimli hap ele geçirdi. Gözaltına alınan H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.M., savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest kaldı. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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