05 Mart 2019, 12:08
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Genç Kızlar, Çöpleri Karıştıran Çocuklara Yemek Ismarladı

Genç Kızlar, Çöpleri Karıştıran Çocuklara Yemek Ismarladı

DİYARBAKIR'da 2 kız arkadaş, çöp konteynerini karıştırırken gördükleri 2 çocuğa, aç olduklarını öğrenince yemek ısmarladı.

DİYARBAKIR'da 2 kız arkadaş, çöp konteynerini karıştırırken gördükleri 2 çocuğa, aç olduklarını öğrenince yemek ısmarladı.

Diyarbakır'da bir kafede oturan 2 kız arkadaş, çöpleri karıştıran çocukları fark edince, o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Ardından çocukların yanına giden kızlar, aç olduklarını öğrenip, onları lokantaya götürdü. Kızlar, burada çocuklara yemek ısmarladı, sohbet etti. 

Kızlar, cep telefonlarına kaydettikleri o anları, 'Çocuklar üşümesin' hesabıyla açtıkları gruptan paylaştı. Genç kızlar, amaçlarının şov yapmak olmadığını, teşvik ve toplumsal duyarlılığı artırmak için paylaşımda bulunduklarını söyledi.

- Diyarbakır Genç, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: DHA