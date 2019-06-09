Genç kızlara laf attığı iddia edilen gençlere linç girişimi

Genç
kızlara laf attığı iddia edilen gençlere linç girişimiBiber gazı ile dağıtılan guruptan 20 kişi gözaltına alındı
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesinde alkol alarak sokaktaki genç kızlara sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları, toplanan kalabalık gurup linç etmek istedi. Polisin biber gazı ile dağıttığı kargaşaya katılanlardan 20 kişi gözaltına alındı. Olay akşam saatlerinde Gölcük Yüzbaşılar sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yüzbaşılar sahilinde alkol alan kalabalık bir gurup yolda yürüyen genç kızlara laf attı. Kızların tepki göstermesi sonrasında çevrede bulunan vatandaşlar, şahıslara tepki gösterdi. Olayın duyulması sonrasında alana gelen kalabalık başka bir gurup, sarkıntılık yaptığı iddia edilen şahısları linç etmek istedi.Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri tarafların arasına girerek biber gazı ile gurupları dağıttı. Daha sonra olaya karışan 20 kişi polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olay hakkında inceleme başlatıldı.Öte yandan olan anı ise bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirine saldırması ve polisin müdahalesi görünüyor.
Kaynak: İHA
Gölcük
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