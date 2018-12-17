17 Aralık 2018, 16:34
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Muğla'da Genç Kızları Fuhşa Teşvikle Suçlanan 2 Kişi Tutuklandı

Muğla'da maddi sıkıntı çeken üniversite öğrencisi genç kızları fuhşa teşvik eden 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Muğla'da maddi sıkıntı çeken genç kızları fuhşa, üniversite öğrencilerini de içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaya teşvik ettikleri belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MADDİ DURUMU KÖTÜ OLAN KIZLARA FUHUŞ TUZAĞI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Kötekli Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, M.S. ve A.L.'nin maddi durumu kötü olan genç kızları fuhuşa teşvik ederek, müşteri temin etiklerini belirledi. Polis, 2 şüphelinin üniversite öğrencisi kızları da içkili mekanlarda konsomatris olarak çalışmaları yönünde teşvik ettiklerini tespit etti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bunun üzerine dün harekete geçen polis, şüpheliler M.S. ve A.L.'yi gözaltına aldı. Polisteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

YORUMLAR (8)
DÜRBÜNLÜ: olaydan hindistan hükümeti mi sorumludur,,yoksa kendi hükümetimizmi sorumludur..?
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PARADOX: Durmak yok yola devam edin siz. . daha neler göreceğiz.
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AK KONYA GENÇLİK: Yazıklar olsun bu kızlara , devletimiz her üniversite okuyan gencimize maddi imkan veriyor , 500 lira neyinize yetmiyor
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  • SUAT GENÇ : 5 yıldızlı yurtları beğenmiyorlar çünkü oraya erkek sokamıyorlar.
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MEHMET: şu düştüğümüz hale bakın vallahi devlet millet ve aile olarak bu fuhuşa kumara ve alkol a biran önce önlem alınmazsa hep beraber helak olacaz bu nu bile lim bu kadar rezillik azmı daha nezaman uyanacagız
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