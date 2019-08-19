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Genç kızları kurtaran esnaf konuştu: "Hiç düşünmeden denize atladım"

Sinop'ta elektrikli motosikletle denize uçan 2 genç kızı kurtaran esnaf Mücahit Ertekin, "Sadece motorun denize düştüğü anı gördüm. Hemen suya atladım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çok şükür yaralanma olmadan olayı atlattık" dedi.

19.08.2019 17:58 Genç kızları kurtaran esnaf konuştu:
Sinop'ta elektrikli motosikletle denize uçan 2 genç kızı kurtaran esnaf Mücahit Ertekin, "Sadece motorun denize düştüğü anı gördüm. Hemen suya atladım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çok şükür yaralanma olmadan olayı atlattık" dedi.

Kaza, Sinop Limanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi belirlenemeyen elektrikli motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yanında bulunan kişi ile yaklaşık 1 metrelik yükseklikten denize uçtu. Bu sırada limanda esnaflık yapan Mücahit Ertekin denize atlayarak genç kızları denizden çıkardı. Elektrikli motosiklet ise Sinop İtfaiyesi ekiplerince denizden çıkarıldı. Genç kızların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Hiç düşünmeden denize atladım"

Genç kızları kurtaran Mücahit Ertekin, "Dükkanımda oturuyordum. Motosiklete binen 2 bayanın aniden denize düştüğünü gördüm. Ses duymadım. Sadece motorun denize düştüğü anı gördüm. Hemen suya atladım. Bayanları kurtardım. Bayanlar çok korkmuştu, tedirginlerdi. Ben de biraz zorlandım. Çevredeki vatandaşların yardımıyla çok şükür yaralanma olmadan olayı atlattık" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Kaynak: İHA

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