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Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı

Samsun'da iki genç kızın hastanede doktoru darp etme olayının görüntüleri ortaya çıktı.

29.03.2020 22:25 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:46
Samsun 'da iki genç kızın hastanede doktoru darp etme olayının görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun'un İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli doktoru darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki genç kızdan biri tutuklanmıştı. 24 Mart tarihinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne giden Gamze K. (18) ile D.A. (17) adlı genç kızlar burada çıkan tartışmada acil serviste görevli doktor Zeynep K.'ye saldırdı. Doktor Zeynep K. kendisine saldıran kızlardan şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili Gamze K. ve D.A. adlı kızları gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan Gamze K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, D.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay anı kamerada
Hastanenin acil servisinde yaşanan olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde tartışma ve devamında yaşanan arbede görülüyor.
(İHA) Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İHA

Etiketler: İlkadım, Samsun, Güncel

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Genç kızların doktoru darp olayının görüntüleri ortaya çıktı

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