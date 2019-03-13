13 Mart 2019, 13:04
»»

Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

Genç Kızların Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İzmir'de iki genç kadının hareket halindeki taksinin camından çıkarak dans ettiği görüntüler, başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

İzmir'in Buca ilçesinde alkollü olduğunu iddia edilen iki genç kadın taksinin camından çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti. Genç kadınların tehlikeli dansı bir başka sürücü tarafından kameraya kaydedildi.

Gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi Çevik Bir meydanı yakınlarında gerçekleşen olayda alkollü oldukları iddia edilen iki genç kız taksinin camına çıkarak tehlikeli bir şekilde dans etti.

O anlar bir başka sürücü tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ile birlikte vatandaşların tepkisini çekti.

Buca, İzmir, Genç, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR