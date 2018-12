Genç Kızların Yeni Gözdeleri Mustafa Mert Koç Ve İlhan Şen!

Usta yönetmen Hilal Saral'ın yönetmenliğinde Zerrin Tekindor, Ebru Özkan Saban, Murat Aygen, Boran Kuzum, Aybüke Pusat, Esra Dermancıoğlu, Kaan Taşaner, Leyla Tanlar gibi oyuncuları bir araya getiren ekranların yeni dizisi 'Şahin Tepesi'nin kadrosunda yer alan genç ve yakışıklı oyuncular Mustafa Mert Koç ve İlhan Şen, şimdiden genç kızların gözdesi haline geldi.

'Yeter' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' dizileriyle ilk kez seyirci ile buluşan ve geçtiğimiz haftalarda Atv'de yayınlanmaya başlayan Şahin Tepesi dizisinde canlandırdığı 'Cem' karakteriyle büyük beğeni toplayan yakışıklı, genç oyuncu Mustafa Mert Koç'a ilgi giderek büyüyor. Hem oyunculuğuyla hem de fiziğiyle beğeni toplayan oyuncunun şimdiden 1 milyon takipçisi var.

Yer aldığı Perspective isimli kısa film ile festivallerden ödüllerle dönen, Best Model Of Turkey ve Best Model Of Europe birinciliği ile de tanınan yakışıklı genç oyuncu İlhan Şen, yer aldığı ilk televizyon dizisi 'Şahin Tepesi' ile seyircinin dikkatini çekiyor. Dizide canlandırdığı Mete karakteriyle seyirci karşısına geçen Şen'e kadın hayranlarının ilgisi oldukça yoğun.