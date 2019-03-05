Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

Türkiye genelinden bin 500 genç hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul'da buluşuyor. Bu yıl 10.su gerçekleştirilen Gençlik Otobüsü projesi kapsamında düzenlenen Genç Liderler Buluşması 9 Mart 2019'da Grand Pera Emek Sahnesinde yapılacak. Genç Liderler Buluşmasında bir çok başarılı iş insanı gençlerle buluşacak.

KATILIMCILAR:

Şenol Kaya - Tekka Grup Genel Müdürü

Muammer Kapucuoğlu - Klass Magazin Genel Yayın Yönetmedi

Yusuf Adıyaman - Demay Genel Müdürü

Maksut Coşkun Dokunulmaz - MCD Grup Yönetim Kurulu Başkanı

Erbakan Malkoç - Dizayn VIP Yönetim Kurulu Başkanı

Çağlar Solmaz - Solmazlar Yönetim Kurulu Başkanı

Fuaz Kozluklu - Gazeteci

Salih Keçeci - Quality Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ali Rıza Koç - ARK Turizm Yönetim Kurulu Başkanı

Av. Bedia Teymur - Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Osman Coşkun - Cumhurbaşkanlığı Bilim,Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurul Üyesi

Ömer Ekinci - Desnet Teknoloji CEO

Levent Erim - Binevi Ajans Başkanı