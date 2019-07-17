Genç milli atıcıdan altın madalya

Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) Tüm Dallar Gençler Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabancada altın madalya kazandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamada, Almanya'nın Suhl şehrinde düzenlenen şampiyonada, kadınlar 10 metre havalı tabancada milli sporcu Şevval İlayda Tarhan'ın finalde topladığı 232,1 puanla birinci olarak altın madalyaya uzandığı belirtildi.

Aynı yarışta 215,4 puan alan Yasemin Beyza Yılmaz'ın ise bronz madalya kazandığı kaydedildi.

Kaynak: AA