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Genç milli boksörlerin kampına ara

Bulgaristan'da 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına Kurban Bayramı nedeniyle ara verildi.

08.08.2019 17:12 Genç milli boksörlerin kampına ara
Bulgaristan'da 2-11 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Genç Erkek Boks Milli Takımı'nın kampına Kurban Bayramı nedeniyle ara verildi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 22 sporcu katıldı.
Genç Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci etap kampının sona erdiğini söyledi.
Bayram tatilinin ardından üçüncü etap kamp çalışmasının başlayacağını anlatan Sarı, "Kampımız çok verimli geçti. Avrupa Şampiyonası'nın düzenleneceği tarihe kadar sporcularımızı hazırlamaya devam edeceğiz. Sporcuların hepsi özveriyle çalışıyor. Bizlere bütün imkanları sağlayan federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç'e teşekkür ederiz. İnşallah Avrupa'dan madalyalarla döneceğiz." diye konuştu.
Sarı, şampiyonada madalya kazanmak için çok çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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