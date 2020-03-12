Genç milli boksörlerin Kastamonu kampına "koronavirüs" arası
Genç milli boksörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesinin ardından Kastamonu'daki hazırlık kampına ara verdi.
12.03.2020 18:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:16
Genç milli boksörler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesinin ardından Kastamonu 'daki hazırlık kampına ara verdi.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 32 erkek, 26 kadın sporcu katılmıştı.
Genç Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı üzerine kampa ara verdiklerini söyledi.
Sporcuların sağlığını düşündüklerini aktaran Sarı, "Sporcularımızı evlerine göndermeye başladık. Birkaç gün içerisinde tamamen dağılacaklar. Kampımıza ikinci bir talimata kadar ara verilmiştir." diye konuştu.
Genç Kız Milli Boks Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir ise sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydetti.
Karadağ'da 23 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalara 32 erkek, 26 kadın sporcu katılmıştı.
Genç Erkek Milli Boks Takımı Başantrenörü İsmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının talimatı üzerine kampa ara verdiklerini söyledi.
Sporcuların sağlığını düşündüklerini aktaran Sarı, "Sporcularımızı evlerine göndermeye başladık. Birkaç gün içerisinde tamamen dağılacaklar. Kampımıza ikinci bir talimata kadar ara verilmiştir." diye konuştu.
Genç Kız Milli Boks Takımı Başantrenörü Fikret Taşdemir ise sağlığın her şeyden önce geldiğini kaydetti.
Karadağ'da 23 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan Gençler Avrupa Boks Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti.
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Kaynak: AA
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