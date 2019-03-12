Genç Milli Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı

Genç
Milli Futbol
Takımı'nın İrlanda Cumhuriyeti
ile 21 ve 23 Mart
'ta İstanbul
'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan (TFF
) yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar TFF Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak.
Teknik direktör Ahmet Ceyhan
yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleci: Canberk Yurdakul (Bursaspor
), Arda Akbulut (Trabzonspor
).
Defans: Atakan Gündüz (Altınordu
), Arda Belen
Kardemir, Fatih
Tultak (Kardemir Karabükspor
), Mert Göçkan (Borussia Dortmund
), Muharrem Uçar (Göztepe ), Işık Kaan
Arslan (Galatasaray
), Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz
(Beşiktaş
).
Orta saha: Taha Tunç (Pendikspor
), Güney
Gencel, Fırat Güllü
, Ali Yavuz
Kol (Galatasaray), Barışcan Işık Altunbaş (Altınordu), Doğukan Efe (Osmanlıspor), Yusuf Talum (Göztepe), Oğuzhan Akgün (Beşiktaş).
Forvet: Burak Yasin Yeşilay
(Fortuna Dusseldorf), Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe
), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir
), Ege
Özkayımoğlu (Göztepe).
Spor
Kaynak: AA