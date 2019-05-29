Genç milli futbolcular Rusya'da turnuvaya katılacak

Rusya
'da düzenlenecek Valentin Granatkin Turnuvası'na katılacak 18 Yaş Altı Futbol
Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu. Türkiye
Futbol Federasyonunun (TFF
) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 3-15 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuva için aday kadroya çağrılan futbolcular, 1 Haziran Cumartesi günü 13.00'te Riva Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde toplanacak.
18 Yaş Altı Valentin Granatkin Turnuvası aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi: Ahmet Çolak
(Atiker Konyaspor
), Ersin Destanoğlu, Halil Duman
, Erdoğan Kaya
, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz
, İlkay İşler, Oğuzhan Akgün (Beşiktaş
), Muhammed Emin Sarıkaya
(Bursaspor
), Işık Kaan
Arslan, Süleyman Luş, Ali Yavuz
Kol, Fırat Güllü
, Güney
Gencel (Galatasaray
), Fatih
Tultak (Kardemir Karabükspor
), Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya (Fenerbahçe
), Taha Tunç (Pendikspor
), Muhammet Arslantaş (Medipol Başakşehir
), Burak Yasin Yeşilay
(Fortuna Dusseldorf).
Futbol
, Rusya Federasyonu
, Spor
Kaynak: AA