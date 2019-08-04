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Genç Milliler Avrupa ikincisi

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 mağlup olan Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.

04.08.2019 23:31 Genç Milliler Avrupa ikincisi
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde İspanya'ya 57-53 mağlup olan Türkiye, Avrupa ikincisi oldu.

Yunanistan'ın Volos kentinde düzenlenen 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye ile İspanya karşı karşıya geldi. Maçın ilk çeyreğini 16-13 önde tamamlayan milliler, soyunma odasına da 31-23 üstün gitti.

Milliler ikinci yarıya da etkili başlasa da fakın kapanmasına engel olamadı ve son çeyreğe 43-42 önde girdi. Dördüncü periyotta ise sayı üretmekte zorlanan milliler, müsabakayı 57-53 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. - İSTANBUL

Türkiye, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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