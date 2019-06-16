16.06.2019 11:52
Haberler»3. Sayfa » Haber

Genç mimarın otomobili bariyerlere çarparak takla attı

Genç mimarın otomobili bariyerlere çarparak takla attı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada kadın sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu'dan Karabük istikametine giden mimar Fatma Büşra Aydoğan (23) yönetimindeki 34 AC 4024 plakalı otomobil Kireçkuyusu mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Yaklaşık 50 metre sürüklenerek yan duran otomobilden sürücü kendi imkanları ile dışarıya çıkarken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 acil servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan Aydoğan, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonrası otomobil olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Aydoğan, Safranbolu, Karabük, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
12:00 Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü
11:59 DHA DIŞ – Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı
11:59 Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı
11:58 Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: CHP adayı bölücü planlara taşeronluk yapmaktadır
11:58 Oto galeri önündeki 2 araç kundaklandı
11:58 Yemen'in Taiz kentinde 4 yılda 2 bin 702 sivil öldü
11:58 Okulun tek görme engellisi Deniz, birincilikle mezun oldu