İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı

İstanbul Kartal'da yaşadığı rezidansın onuncu katından düşerek hayatını kaybeden İç mimar Eda Yamanarslan'ın ölümü polisi harekete geçirdi. Olayın perde arkasını araştıran güvenlik güçleri çevredeki kamera kayıtlarını inceleme altına alırken, akıllara ise Şule Çet davası geldi.

SİTE GÜVENLİĞİ, "KADIN ALKOLLÜYDÜ" DEDİ

30 yaşındaki iç mimar Eda Yamanarslan, Kartal'da oturduğu rezidansa gece vakti geldi. Site güvenliğinin ifadesine göre siteye yalnız gelen kadın aynı zamanda alkollüydü. Eda Yamanarslan, gece 1 sıralarında 10. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Eda Yamanarslan

REZİDANSA YALNIZ GELDİĞİ ANLAŞILDI

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptıkları tüm müdahaleye rağmen genç kadını kurtaramadı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kadının o gece siteye yalnız geldiğini belirledi. Eda Yamanarslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, genç kadının ölümünü araştırıyor.

ŞULE ÇET CİNAYETİ NASIL OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Şule Çet, bir plazanın 20. katından aşağı atılmış ve intihar süsü verilmeye çalışılmıştı. Hazırlanan iddianamede şüpheliler hakkında 39 yıl hapis cezası istenmişti.

Kaynak: İHA