Genç Modelistler Yetenekleri ile Yarışacaklar

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu ile mesleki ve teknik eğitimde dönüşüm kapsamında desteklediği ve Ticaret Bakanlığının onayları ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği(İHKİB) tarafından düzenlenen yarışmaya, İstanbul'dan 55 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 220 öğrenci katılacak. Yarışmada genç yetenekler, bir yandan becerilerini sergilerken bir yandan da zamana karşı yarışacaklar.

Sektörün İtici Gücü Meslek Liseleri

Hazır Giyim Sektöründe Türkiye'nin en büyük gereksinimlerinden biri olan ve sektöre yüksek katma değer sağlayan "nitelikli teknik eleman" konusuna dikkat çekmek için İHKİB ve MEB özel desteği ile başlatılan proje, meslek lisesinden mezun teknik elemanların sektördeki önemini vurgulamayı hedeflemektedir. Meslek liseleri, kağıt üzerindeki hayalleri gerçeğe dönüştüren "kadın giyim modelistliği" bölümü öğrencilerinin, mezun olduklarında hızlı bir şekilde sektöre geçiş yaparak kariyer hayatına adım atmalarına imkan sağlamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz yıl Moda Tasarım Teknolojileri Alanı, Kadın Giyim Modelistliği dalında 2772 öğrenci mezun olmuştur. Sanayi dönüşümünün ülkemiz üzerinde oluşturacağı potansiyel etkiler düşünüldüğünde yetenekleri ile öne çıkan bu öğrencilerimizin istihdam sürecine hızlıca adaptasyonlarının sağlanmasında meslek liselerinin katkısı büyük önem taşımaktadır.Bu sebeple İHKİB, MEB ile birlikte meslek liselerini ülke genelinde desteklemeye devam edecektir.

Yarışma ve Ödül Töreni Nisan'da

İstanbul'da bulunan 55 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kadın Giyim Modelistliği dalında eğitim alan 12. sınıf öğrencilerinin katılacağı, birincinin 20.000, ikincinin 15.000 ve üçüncünün 10.000 TL ödül alacağı yarışma ve ödül töreni 17-18 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Gruplar halinde yarışmaya katılacak olan genç modelistler, kendilerine verilen süre içerisinde, giysileri sıfır hata ile eksiksiz dikmek için yarışacaklar.

Kaynak: Bültenler