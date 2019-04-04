Genç Muaythaiciler Samsun Bileti İçin Ter Döktü

Büyük heyecana sahne olan müsabakalar sonucunda, 2- 5 Mayıs tarihlerinde Samsun'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular şöyle;

Genç Kızlar A Kategorisi: 48 kiloda Manisa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Zehra Alkan, 54 kiloda Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Anadolu Lisesi'nden Kader Seven, 60 kiloda Manisa İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Rabia Vural, 64 kiloda Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Saadet Karabiber, +64 kiloda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Nursena Efe.

Genç Kızlar B Kategorisi: 54 kiloda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden Beyza Özcan, 57 kiloda Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden Nur Fulya Gerek, 60 kiloda Manisa Anadolu Lisesi'nden Betül Durmuş, 64 kiloda Manisa Spor Lisesi'nden Damla Dinçer, +64 kiloda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden Elif Karafil.

Genç Erkekler A Kategorisi: 48 kiloda Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Tayyipcan Kaygas, 54 kiloda Özel Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Anadolu Lisesi'nden Hakan Karagöz, +81 kiloda Besime Elagöz Anadolu Lisesi'nden Mehmet Alp Yeşil.

Genç Erkekler B Kategorisi: 44 kiloda Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden Çetin Umut Tozluklu, 48 kiloda Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Hüseyin Gedik, 54 kiloda Nihal Akçura Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nden Javid Hosseni, 57 kiloda Manisa Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Zülküf Yılmaz, 60 kiloda Manisa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Boran Öztürk, 64 kiloda Manisa Ticaret Borsası Anadolu Lisesi'nden Süleyman Anız, 70 kiloda Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nden Furkan Öztunçtemur.

Kaynak: Bültenler