Genç Mucitlere Milletvekili Şanverdi'den Destek

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AK Parti Hatay Milletvekilli Hüseyin Şanverdi, Hataylı liseli öğrencilerin, fiziksel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak amacıyla gözlüğe monteli baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse" projesini yapan liseli genç mucitleri telefondan görüntülü arayıp tebrik ederek, destek olacağını söyledi.Hassa ilçesindeki Aktepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, fiziksel engellilerin bilgisayar kullanımını kolaylaştırmak için gözlüğe monteli sadece baş hareketleriyle kullanılabilen "engelsiz mouse" geliştirdi.Bunun üzerine AK Parti Hatay Milletvekilli Hüseyin Şanverdi, proje koordinatörü Mehmet Ragıp Özdemir ile irtibata geçti."Çok güzel bir projeye imza attınız"Milletvekilli Şanverdi, öğrencileri telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdikleri projeden dolayı tebrik etti.Öğrencilerin güzel bir projeye imza attığını ifade eden Şanverdi, "Engelli kardeşlerimizi düşünerek çok güzel bir projeye imza attınız. Çok sağolun, hepinizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin başarılarının devamını diliyorum. Ben Hatay İl Milli Eğitim Müdürümüzle görüşeceğim. Biz de buradan destek oluruz. Herkese selamlarımı iletiyorum." dedi.Okul müdürü Bekir Gökoğlu da milletvekilinin aramasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek destekleri için Şanverdi'ye teşekkür etti.Kendilerine destek verildiği takdirde daha iyi projelere imza atabileceklerini kaydeden proje koordinatörü Mehmet Ragıp Özdemir, milletvekili Şanverdi'nin kendileriyle görüşmesinin moral olduğunu, daha güzel projeler çıkartmak için yoğun mesai harcayacaklarını sözlerine ekledi.