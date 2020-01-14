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Genç mucitlerin icadı Nazilli'de uygulanacak

Üniversite öğrencisi 2 gencin Robust Dye isimli silinmeyen akıllı yol boyası projesine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan destek geldi.

14.01.2020 12:03 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:08Genç mucitlerin icadı Nazilli'de uygulanacak
Üniversite öğrencisi 2 gencin Robust Dye isimli silinmeyen akıllı yol boyası projesine Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'dan destek geldi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, silinmeyen yol boyası üreten Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi genç mucitler Cavid Bayramlı ve Kerem Acar'ı makamında ağırladı.

Gençlerin projesini büyük bir dikkatle dinleyen Başkan Özcan, Fen İşleri ve Bilgi İşlem Müdürünü arayarak projenin desteklenmesi talimatı verdi.

Yakın zamanda seri üretime geçmek için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bayramlı; "Başkanımız boya projemiz için onay verdi. Önümüzdeki ay içerisinde Nazilli'nin merkezi noktalarında ilk uygulamamızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca geliştirdiğimiz telefon uygulaması ile Nazilli'de yaşayan vatandaşlar telefon üzerinden şehirdeki problemlerin fotoğraflarını çekerek uygulamaya yükleyecek. Yapay zeka ile sorunun aciliyeti tespit edilerek belediyeye yönlendirilecek" dedi.

Söz konusu proje ile trafik kazalarının büyük ölçüde önüne geçilebileceğine dikkat çeken Başkan Özcan, "Gençlerimizin projesinden çok etkilendim. Arkasında çok ciddi bir AR-GE süreci var. Bu tür projelerin dikkate alınarak desteklenmesi gerekiyor. Bizler de Nazilli Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Genç, Güncel

Kaynak: İHA

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