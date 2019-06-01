Gençleri kodlama ve enformatik çağına hazırlamak ve bu alanda yapılan çalışmalara destek olmak amacıyla düzenlenen, Robot Teknolojileri ve Enformatik Bilimler Yarışmaları sona erdi. Yarışmada, genç mucitlerin projeleri yarıştı.

Altınbaş Üniversitesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Robot Teknolojileri ve Enformatik Bilimler Yarışması sona erdi. Öğrenciler, Robotik ve Enformatik olmak üzere 2 ayrı başlıkta yarıştı. Türkiye'nin her yerinden katılımın gerçekleştiği yarışmalara Robotik başlığında 4 kategoride, Enformatik alanında ise 2 kategoride bireysel ve takım olarak yaklaşık 100 öğrenci katıldı.

"NİTELİKLİ PROJELER GÖRDÜK"

Düzenlenen yarışmalar hakkında bilgi veren Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Uçan, yarışmada nitelikli projeler gördüklerini söyledi.

Uçan, "Bu yıl beş projeye faydalı model patenti alma başarısını gösterdik. Türkiye'nin farklı yerlerinden İzmir'den, Adana'dan, lise ve üniversitelerden katılım oldu. Seneye kategoriler içine drone yarışmasını da alacağız ve öğrencileri doğal ortamda yarıştıracağız. İlginin her yıl arttığı yarışmalarımıza farklı projeler ve yeniliklerle gelecek yıllarda da devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Uçan, Mehmet Altınbaş Eğitim ve Kültür Vakfı ve Altınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyetinin katkılarıyla gerçekleşen yarışmada dereceye giren öğrenciler ve projelerine üniversite akademisyenlerince danışmanlık ve laboratuar destekleri sunacaklarını belirtti.

"UYUR GEZMEM" PROJESİYLE DERECE ALDILAR

Yarışmada Enformatik Bilimler Serbest Kategoride derece elde eden Enderun Mucitleri takımından Kerem Gelir (12) ve Harun Dönmez (12), 'Uyur Gezmem' adlı projelerini ve yarışma hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Uyurgezerlerin kendisine ve çevresine verdiği zararları önlemek amacıyla tasarladıkları projede, yatağın altına koyulan ağırlık sensörlerinin kişi yataktan kalktığı zaman harekete geçtiğini ve sensörlerin devreye girerek uyarı verdiğini anlatan küçük mucitler, yarışmanın kendileri gibi proje geliştiren girişimcilere hayallerini gerçekleştirmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu ifade ettiler.

Yarışmalarda dereceye giren diğer öğrenci ve takımlar ise şöyle:

Uluslararası Enformatik Bilimler ve Uygulamaları Yarışması

Mobil Uygulama Kategorisi

1. HAMTAL (Enes ÖZTÜRK, Necat DEDE – Haydarpaşa MTAL)

2. Makermust (Kaan KAHRAMAN – EN Okulları)

3. GOMİ (Gürkan GÖK, Onurcan ALTINER – Atakent İMKB MTAL)

Serbest Kategori

1. Roboenderun (Berkay TURGAY – Bağcılar Bld. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi)

2. ESNM (Sinan ESEN – Altınbaş Üniversitesi)

3. Enderun Mucitleri (Kerem GELİR, Harun DÖNMEZ, Ayşe KARA AYDIN – Bağcılar Bld. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi)

Robot Teknolojileri Öğrenci Proje Yarışması

Çizgi İzleyen Kategorisi

H-Tech 2 (Ömer Efe ÖZDEMİR, Kaya KARATAŞ, Muhammet ÇOLAK -Haydarpaşa MTAL) BŞ03 (Barış ŞEN, Uğurcan KÖKSAL -İstanbul Üniversitesi) H-Tech 1 (Ömer Efe ÖZDEMİR, Kaya KARATAŞ, Muhammet ÇOLAK -Haydarpaşa MTAL)

Hızlı Çizgi İzleyen Kategorisi

Şimşek (Melik GÖKDEMİR -Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi) Golf (Burak BULUT – Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi) Serçe (Uğurcan KÖKSAL, Barış ŞEN – İstanbul Üniversitesi)

Mini Sumo Kategorisi

Utanmaz 10 (Tan Çağatay ACAR - Üsküdar Bilfen Fen Lisesi) Utanmaz 20 (Tan Çağatay ACAR - Üsküdar Bilfen Fen Lisesi) Utanmaz 24 (Tan Çağatay ACAR - Üsküdar Bilfen Fen Lisesi) Mansiyon Ödülü – Erimo (İSOV Dinçkök MTAL)

Serbest Kategori

Hidrolik Robotik Kol (Tacetdin SEVDİM, Koray ÇALIK – Altınbaş Üniversitesi) İAL (Yağmur KÜTÜK, Benan HEPSÖĞÜTLÜ – İzmir Atatürk Lisesi) Sifonruf (Eray GİRGİN, Servet DURSUN – Atakent İMKB MTAL)

Kaynak: DHA

- İstanbul