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Genç muhabir canlı yayın yaparken maraton koşucusunun tacizine uğradı

Amerika'nın Gerogia eyaletinde yapılan maraton koşusu sırasında bir koşucu, canlı yayın yapan muhabiri kalçasına dokunarak taciz etti.

11.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:01Genç muhabir canlı yayın yaparken maraton koşucusunun tacizine uğradı

Amerika'nın Gerogia eyaletinde Cumartesi günü Savannah Bridge Run köprüsü üzerinde yapılan maraton koşusunda canlı yayında konuşan kadın Alex Bozarjian isimli muhabir, 43 yaşındaki evli Tommy Callaway isimli koşucu tarafından tacize uğradı.

TACİZ EDİP YOLUNA DEVAM ETTİ

Tommy Callaway canlı yayın yapan genç muhabire arkadan yaklaşıp kalçasına dokunarak taciz edip koşmasına devam etti.

OLAY ANINI PAYLAŞTI

Olay anını Twitter hesabından paylaşan Alex, yaptığı açıklamada Callaway'ın yaptığı hareketin çok kaba olduğunu ve hiçbir kadının böyle bir şeyi kabul edemeyeceğini söyledi.

DAVACI OLDU

Callaway olayın ardından özür diledi ancak Alex, Callaway'ın sadece kalçasına tokat atmadığını, sivri bir şey vurduğunu söyleyerek Callaway'den davacı oldu.


Amerika Birleşik Devletleri, Magazin

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