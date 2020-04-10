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Genç Mühendis adayından sağlıkçıları 3D siperlik

Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla faaliyet gösteren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Harun Varol, 3D yazıcıyla ürettiği yüz siperlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor.

10.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:07
Genç Mühendis adayından sağlıkçıları 3D siperlik
Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla faaliyet gösteren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi son sınıf öğrencisi Harun Varol, 3D yazıcıyla ürettiği yüz siperlerini sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtıyor.

KOSGEB desteğiyle Niğde Teknopark'ta kurduğu firmayla insansız hava araçları üzerine çalışma yürüten Makine Mühendisliği son sınıf öğrencisi Varol, korona virüs nedeniyle, çalışmalarına ara verip, sağlık çalışanları için yüz siperleri üretiyor.

Varol, yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıldır, Teknopark'ta Balkan Savunma Sanayi firmasıyla projeler yürüttüğünü söyledi.

Korona virüs salgını başladıktan sonra Ar-Ge çalışmalarını durdurduklarını belirten Varol, şunları söyledi: "Korona virüsle ilgili ne yapabiliriz diye düşünürken sağlık çalışanlarına destek olmak için 3 boyutlu yazıcılarla yüz siperleri üretmeye başladık. Ürettiğimiz siperleri ihtiyaç duyan kurumlara ücretsiz olarak temin etmeye başladık. İlk önce bireysel olarak başladım. Sonra Teknopark'ta faaliyet gösteren diğer firmalar da gerek maddi destek gerekse 3 boyutlu yazıcılarını vererek katkı sundular. Günlük ortalama 50 yüz siperliği yapıyoruz. Bunları da hemen sağlık kurumlarına ücretsiz teslim ediyoruz"

Varol, amaçlarının ülkenin bulunduğu bu zor durumlarda ellerinden geleni yaparak sağlık personellerine destek vermek olduğunu sözlerine ekledi. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Etiketler: Niğde, Güncel
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