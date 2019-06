Genç mühendis adaylarından akıllı projeler

Kaynak: DHA

İZMİR'de Yaşar Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından yıl içerisinde geliştirilen akıllı projelerin tanıtımı yapıldı. Geliştirdikleri bazı projelerle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nca (TÜBİTAK) mali destek almaya da hak kazanan öğrenciler, Türkiye'nin ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerince yıl içerisinde hazırlanan projelerin tanıtımı yapıldı. Bölüm öğrencileri Kemal Hocaoğlu, Yiğit Ahmet Arıkök ve Anıl Adar tarafından geliştirilen sistemde video ve ses iletimi Wi-Fi bağlantısı ile değil odalarda aydınlatma için kullanılan ışık üzerinden gerçekleştiriliyor. 'Li-Fi' ismi verilen ve dünyada gelecek yıllarda giderek yaygınlaşması beklenen teknoloji için yapılan yerli ve milli tasarım aynı zamanda, Türkiye'de ilkler arasında yer alıyor. Sistem, mevcut tasarımlara kıyasla çok düşük maliyeti ile 10,5 santimetrelik mesafeden 7,14 Mb/s (3,57 MHz) hızında iletişim kurabilmekte ve video/ses sinyallerini görülebilir ışık ile iletip alabilmekte. LED ampullerin gücü artırıldığında, iletişimin 3 metreden sorunsuz bir şekilde gerçekleştirileceği de tespit edilmiş durumda. Proje, aynı zamanda, TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı kapsamında destek almayı da başardı. Projenin avantajlarından bazıları ise şöyle:"Projede kullanılan LED'lerin pahalı olmamakla birlikte kullanıcıların her yerde bulabilecekleri bir ürün olması. Wi-Fi'dan 1000 kat daha hızlı olması. Askeri alanda, iletişimin gerçekleşmesi için görüş alanı içinde olması gerektiği için, radyo frekansı ( RF ) cihazlarına nazaran çok güvenli olması. Hastanelerde, RF cihazların insan sağlığına zararlı olduğu için bunların yerine kullanılabilecek bir ürün olması. Fabrikalarda, kablolama vs. maliyetini minimuma indirilebilmesi. Uçaklarda RF cihazların (telefon, tablet vs.) kullanılması yasak olduğu için uçakların aydınlatma kaynaklarına kolayca uygulanarak bu cihazların kullanımının mümkün hale gelmesi."KAMERA TABANLI YANGIN ALGILAYICI SİSTEMİOkul öğrencilerinden Arda Tarakcı, Doğukan Karabayır ve Berkay Adıgüzel de, geleneksel yalnızca dumanı algılayan yangın alarm sistemleri yerine, mevcut IP kameraların görüntülerini yapay zekayı kullanarak işleyip mekana özelleştirme yeteneği de olan bir yangın algılama sistemi geliştirdi. Tasarlanan sistemle Evrişimsel Sinir Ağları (ESA) kullanıldı. Bu sayede kameralar, görüntülerden ortamdaki yangını tespit ederek kullanıcıyı uyarıyor. Proje gerçek zamanlı görsel verilere dayalı olarak yangın algılamanın öğrenilmesi, hatalı alarmın minimuma indirilmesi, düşük maliyetli olması ve yerli tasarım olarak üretilebilir olması gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Hali hazırda kullanılan yangın algılama sistemlerinin kullanıldığı çoğu kapalı mekanda ağ bağlantılı güvenlik kameraları altyapısı bulunmakta, bu yüzden proje, tüketiciden herhangi bir fiziksel ek kurulum veya ekipman istemeden, tek bir ürünle iki farklı amaca hizmet edecek ve gelecekte bu alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacak. Proje, aynı zamanda TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programından da mali destek almayı başardı.GÖZ HAREKETLERİ İLE KONTROL EDİLEN TEKERLEKLİ SANDALYE Demir Ali Sepit, Ahmet Özdemir , Gizem Zobarlar ise göz hareketleri ile kontrol edilen tekerlekli sandalye projesi ile ALS hastalarının başka birine ihtiyaç duymadan kendi başlarına tekerlekli sandalye ile hareket etmelerini sağlamalarını amaçladı. ALS hastalığına yakalanan kişilerin yüz kasları dışındaki kaslarını hareket ettiremediklerinden yola çıkan öğrenciler, projelerinde, tekerlekli sandalyeyi hastanın gözleri ile hareket ettirmesini sağlıyor. Göz hareketlerinin yönü bir kameradan izlenip görüntü işleme algoritmaları ile sandalyenin motorlarına hareket enerjisi sağlanıyor. Hastanın gözlerinin baktığı yönü yapay zeka ile algılayıp bunu hareket sistemine aktaran sistem sayesinde hasta kimseye ihtiyaç duymadan tekerlekli sandalyesini kullanabiliyor.- İzmir