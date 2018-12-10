10 Aralık 2018, 16:49
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Genç Mühendis, Arkadaşının Evinde Kendini Tavana Astı

İstanbul Ataşehir'de kız arkadaşının ailesiyle sorun yaşadığı öğrenilen bilgisayar mühendisi, arkadaşının evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Ataşehir'de genç bilgisayar mühendisi, gece gittiği arkadaşının evinde kemerle tavana asılı halde ölü bulundu.

TAVANA KEMERLE ASILI HALDE BULUNDU

Olay, saat 12.00 sıralarında Bakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi Kuzu Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında meydana geldi. Evin sahibi Ertuğ Gözeri, akşam misafir olarak kendisine gelen ve geceyi yalnız geçiren üniversiteden arkadaşı Batuhan Emir Çetinkaya (26)'yı, tavana kemerle asılmış halde buldu. Ertuğ Gözeri, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARKADAŞLARI VE YAKIN ÇEVRESİNİN İFADESİNE BAŞVURULDU

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Batuhan Emir Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ve savcı incelemesinin ardından Çetinkaya'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Polis, Çetinkaya'nın arkadaşları ve yakın çevresinin ifadesine başvurdu.

KIZ ARKADAŞININ AİLESİ İLE SORUN YAŞIYORMUŞ

İfadeler kapsamında, Kanada'da yaşayan bilgisayar mühendisi Batuhan Emir Çetinkaya'nın, kız arkadaşının ailesi ile sorunlar yaşadığı ve ailenin çiftin birlikteliklerine izin vermediği anlaşıldı. Çetinkaya'nın bu nedenle bunalıma girerek intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Polis olayla ilgili çalışması sürüyor.

İstanbul
10 Aralık 2018 Pazartesi 16:49



YORUMLAR (11)
BERFİN KARTANESİ: ÖLDÜYSE GÖMSÜNLER.
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HAKİMİYET ALLAHINDIR: ÖLÜMÜ DE ÖLÜME GİDEN SEBEPLERİ DE YARATAN YÜCE ALLAH DIR! ŞEYTANIN ELİNDE NE VAR? SAHTEKARLIKTAN BAŞKA YALANDAN BAŞKA TAKLİD ETMEKTEN BAŞKA HİÇBİRŞEYİ YOK BU AZILI İBLİSİN! ALLAH A DÖNÜN! ONA UYUN ONDAN BAŞKA KURTARICI ARAYANLAR İLELEBET KAHROLACAKLAR!! BÖYLECE BİLİNSİN VE HAFIZALARA BÖYLECE KAYDEDİLSİN
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YAVUZS: ALLAH TAKSIRATINI AFFETSİN. ALLAH RAHMET EYLESİN. . AİLESİNE SABİR VERSİN. . .
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HAKKI DAYI: dinden uzak yaşayanların düştüğü acı durumlara bakın.
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DÜRBÜNLÜ: ALMANYADAN SELAMLAR BEN DÜRBÜNLÜ NİKİMİ KULLANAN SAHTE HESAPLARA İTİBAR ETMEYİNİZ ÖZ HAKİKİ DÜRBÜNLÜ BENİM
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