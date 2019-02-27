Genç Mühendisler Sektör Temsilcileriyle Buluştu

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İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) temsilcileri ile buluştu. Üniversite ve sektör iş birliğine önem verdiklerine değinen üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, "Öğrencilerimizin sektör içerisinde erkenden yer almaları bizim için çok önemli" dedi.İstanbul Gedik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi'nde eğitim gören ve mezun öğrencilerini sektör temsilcileriyle bir araya getirdi. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dilek Kurt ve Endüstri Mühendisliği Kulübü öğrencilerinin öncülüğünde gerçekleştirilen buluşmaya, Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) temsilcileri katılarak öğrencilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Zafer Utlu, diğer kuruluşlarla da öğrencileri bir araya getireceklerini vurgulayarak, "Birebir görüşmelerde öğrencilerimiz sadece staj anlamında değil, geleceğe yönelik, iş bulma konusunda da görüş alışverişinde bulunacaklar" diye konuştu.Sektör temsilcilerini ve öğrencileri bir araya getiren buluşmada Halıcı Elektronik CEO'su Dr. Hüseyin Halıcı, PILZ Türkiye Genel Müdürü Yavuz Çopur, HKTM A.Ş. CEO'su Tunç Atıl, ENTEK Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Terzioğlu, AES-Acar Genel Müdürü Yaşar Acar ve SCHNEIDER ELECTRIC Ortadoğu, Afrika ve SEINT Bölgesi Endüstri İş Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Özalp öğrencilerle kariyer süreçleri, staj ve iş imkanları konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı."İNSAN SİSTEME DAHİL OLMADIKÇA VERİM BEKLENEMEZ""Sadece mühendislik alanlarında değil, diğer tüm fakültelerde de üniversite-sanayi ve sektör iş birliğine çok önem veriyoruz" diyen Prof. Dr. Utlu, "Endüstri 4.0 çağındayız ve bunun ilerisi de mutlaka olacaktır. Şunu kabul etmek gerekir ki ne olursa olsun makineleri, bilgisayarları, programları yapan da insandır. Bir insan sistemin içerisine dahil olmadığı sürece oradan verim alınması beklenemez" ifadelerini kullandı.Geleceğe yönelik çalışmalarında öğrencilerinin arkasında durduklarına dikkat çeken Utlu, "Öğrencilerimize vermiş olduğumuz eğitimlerin, geleceğe yönelik olarak çalışmaların, sektörel olarak da hangi aşamada olduklarını onlara göstermek, sektörün bu konuda ne kadar ileriye gittiğini ve gidebileceğini algılatmak temel amacımız. Öğrencilerimizin mutlak suretle bu sektörlerin içerisinde öğrenciyken yer almaları bizim için çok önemli" diye konuştu."EN ÖNEMLİ ŞEY İNSAN KAYNAĞI"Özellikle mühendislikte en önemli ihtiyacın insan kaynağı olduğuna dikkat çeken ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hüseyin Halıcı, üniversitelerde gençlerle bir araya gelmekten büyük keyif aldığını belirtti.Halıcı, "Bilgiye ulaşmak artık çok kolay ama tecrübe, bilgi birikimi ve bakış açısı ancak yine dokunarak, hissederek, yakından konuşarak elde edilebilir. Bizim rekabet edebilir bir yapımız var. Gelişmiş ülke konumuna gelmemiz için, gelişmiş bir sanayiye ihtiyacımız var. Bu gelişmiş sanayi de gerçekten nitelikli, kapasitesi yeterli, teknik insanlarla olabilir. Bizim dijitalleşen dünyadaki tek çıkış yolumuz insan kaynağımızı verimli bir şekilde kullanmaktır" ifadelerini kullandı."MÜHENDİSLİK İÇİN 'KAYNAK' BİR ÜLKEYİZ""Dijital dönüşüme geçerken hiç olmadığı kadar mühendis ihtiyacı hissedeceğiz" diyen Halıcı, "Biz hem jeopolitik açıdan hem de genç nüfusa sahip olmamızdan kaynaklı çok avantajlıyız. Biz mühendislik açısından iyi bir kaynak ülkeyiz. Kalite ve iş görebilirlik ve yetenekler açısından bir Avrupa ülkesi kadar dinamik ve kapasitesi olan mühendisler yetiştiriyoruz. Doğumuza göre de daha kaliteliyiz. Avrupalılara göre aynı seviyedeyiz fakat daha iyi fiyatlıyız. Dolayısıyla bu bir avantajdır" dedi. - İstanbul