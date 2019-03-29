Genç Muhtar Adayı Tayfun Kaya Seçime İddialı Giriyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerine sayılı günler kala mahalle ve köy muhtarları da çalışmalarını hızlandırdı. Kars
'ın en genç muhtar adayı olan 29 yaşındaki Tayfun Kaya
, çalışmalarını aday olduğu İstasyon Mahallesi'nde sürdürüyor. 16 muhtar adayının yarıştığı İstasyon Mahallesin iddialı olduğunu ifade eden Tayfun Kaya, Kars'ın en büyük mahallelerinden biri olan İstasyon Mahallesi'nin çehresini hayata geçireceği projelerle değiştireceğini belirtti.
İstasyon Mahallesi'ni çok iyi bilen genç muhtar Adayı Kaya, seçildiği takdirde projelerini tek hayata geçireceğini kaydetti.
Kars'ta birlik ve beraberliği pekiştirilerek mahallenin her köşesine hizmet götürmenin hesaplarını yaptığını ifade eden muhtar adayı Tayfun Kaya, "Çünkü mahallemizin buna ihtiyacı var. Muhtarlık görevini dürüstlük çerçevesinde şeffaf bir şekilde yürüteceğim. Ben değil biz anlayışıyla güven desteklerinizle birlikte muhtarlık hizmetine koltuk için değil hizmet için, para için değil, mahalleye hizmet etmek için adayım" dedi.
Kars'ın en genç muhtar adayı olan Tayfun Kaya, seçimlere 2 gün kala kapı kapı dolaşarak mahalleliden destek istiyor. - KARS
Kars, Tayfun Kaya, Yaşam
Kaynak: İHA