Genç Müsiad'dan Gso'ya Ziyaret

Kaynak: AA

Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (Genç MÜSİAD) Gaziantep Şube Başkanı Burak Babüroğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Gaziantep Sanayi Odasını (GSO) ziyaret etti.GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, gençlerin yapacakları projeler ve sunacakları yeni fikirlerin ülkenin daha da ileriye gitmesine katkıda bulunacağını kaydetti.Gençlere güvenlerinin tam olduğunu aktaran Ünverdi, "Ülke olarak genç ve dinamik bir nüfusa sahibiz. Bu çok ciddi bir avantaj ve bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerin yapacakları projeler, sunacakları yeni fikirler ülkemizin daha ileriye gitmesi noktasında çok faydalı olacak. GSO olarak sizlere her zaman destek vermeye hazırız. Her zaman yanınızdayız." ifadelerini kullandı.Gençlerle her zaman buluşmaya ve onların projelerini dinlemeye önem verdiklerini aktaran Ünverdi, çalışmalarında üzerlerine ne görev düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.Genç MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Babüroğlu da çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Ülkeye karşı bir ekonomik savaşın içinde olduklarını kaydeden Babüroğlu, "Biz gençlerin üstüne çok iş düştüğünü biliyoruz. Bu bilinç ve inançla var gücümüzle birlik ve beraberlik ile çalışıyoruz. Millet olarak da yine bileğimizin bükülemeyeceğini dünyaya bir kez daha bu savaştan galip çıkarak gösterdik. Biz kendi neslimize ve bizden sonra gelecek nesle tasarrufu aşılamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.Osmanlı dönemindeki zimem defteri uygulamasını hatırlatan Babüroğlu, "Osmanlı döneminde özellikle ramazan aylarında maddi durumu iyi olan insanların, maddi durumu sıkıntılı olan mahallelerde bulunan bakkal, fırınlardaki borç defterlerini satın alarak o insanlara destek olmak istemesidir ve öyle güzeldir ki, hayır yapan kime hayır yaptığını görmüyor ve nefis işin içine girmiyor." ifadelerini kullandı.GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, yönetim kurulu üyeleri, Melike Yüksel, Perihan Çöçelli, Hakan Aslansoy, Metin Erturhan, Mustafa Özmermer ve Mustafa Özgüler ve Genel Sekreter Kürşat Göncü'nün de hazır bulunduğu ziyaret sonunda Babüroğlu, Ünverdi'ye plaket sundu.