Genç MÜSİAD Geleneksel iftar programı gerçekleşti

İftar programına Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Dereli, Genç MÜSİAD Üretim Sektör Kurulu Başkanı Burak Evrenkaya, MÜSİAD Adıyaman Şube Başkan Yardımcısı Sait Göksu, Genç MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu, Şalıurfa ve Malatya şube başkanları ve üyeleri katıldı.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Genç MÜSİAD Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Torunoğlu, geleneksel iftar programında biraraya gelmekten bir ve beraber oldukları için mutlu olduklarını belirtti.

Birlik ve beraberliğe herzamankinden daha çok ülkenin ihtiyacı olduğunu ifade eden Torunoğlu, Bu mübarek ayların hayırlara vesile olmasını niyaz ederek Ülke ekonomisinin gelişmesi için ne gerekiyorsa gençler olarak elllerinden gelen çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Geleceğe yönelik ticari alan da önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Erdem Dereli ise, "MÜSİAD'taki dostluk bağları ticari ortaklıklara evrildi. Dünya'da Türkiye'nin en büyük sivil toplum ağına dönüştü. Sadece yurt içinde Genç MÜSİAD'ımızın 53 şubesi yanında yurt dışında da 23 şubemiz var.Oradaki kardeşlerimizle bir araya gelip iştişareler de bulunuyoruz. Geleceğe yönelik ticari alanda neler yapılabilir. Ülkemiz için neler yapılabilir bunları konuşuyoruz" dedi.

"DÖNÜŞÜM VE AKSİYON"A İHTİYAÇ VAR

MÜSİAD olarak bu yılın temasının 'Dönüşüm ve Aksiyon' olduğunu ifade eden ve bu tema kapsamında sanayi ve ticaretteki değişime dikkat çeken Dereli, "MÜSİAD olarak en büyük amacımız bir taş üstüne taş koyabilmek, ticaretimizi geliştirebilmek. Katmadeğer, ihracaat bizim bunlara yönelmemiz gerekiyor. İnovasyona dayalı, teknolojinin bir ucundantutarak devam etmemiz gerekiyor. Geleneksel işlerimiz devam ederken bu işlere de biraz kafa yorarak gündemimize alarak bu işleri yapmalıyız. Ekim ayında biz numberg de bütün şubelerimizi toplayacağız. Buralar da tanışma ve ticareti geliştirme adına bir toplantı yapılacak. Bu senenin teması dönüşüm ve aksiyon. Neden dönüşüm ve aksiyon çünkü Türkiye'de ve Dünya'daartık o eski ticaret ve geleneksek saniyi dönüşüyor. Bizim buna ayak uydurmamız lazım. Eski de yapılmamışları yapmamız lazım" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler