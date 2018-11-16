Genç Müsiad'tan Gençlere Ugik Daveti

16 Kasım 2018 Cuma 09:56



16 Kasım 2018 Cuma 09:56

Genç MÜSİAD Manisa Başkanı Faruk Erdoğan, bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Türkiye'nin ve Dünya'nın her tarafından genç girişimci ve işadamlarının katılacağı Uluslararası Genç İşadamları Kongresine Manisalı tüm gençleri davet etti.UGİK'in bu yılki temasının 'Gençlik, girişimcilik ve bilgi ekonomisi' olduğunu vurgulayan Erdoğan, 17. MÜSİAD EXPO kapsamında gerçekleştirilecek olan Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi (UGİK)'in, geleceğin iş insanlarını, girişimci ve sanayicilerini biraraya getirdiğini vurguladı. Yurtiçi ve yurtdışından yoğun katılımcının beklendiği 6. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi, bu yıl 24 Kasım 2018 (CNR EXPO 3. Hall) tarihinde "İşin başında gençler var" sloganıyla hayata geçirileceğini anlatan Erdoğan, 'Gençlik, girişimcilik ve bilgi ekonomisi' ana teması çerçevesinde birçok alt başlığın konuşulacağı kongrede, yeni nesil girişimci fikirlerin değerlendirilmesi ve yatırım yapılabilecek projelerin öne çıkartılmasının hedeflendiğini dile getirdi.Genç girişimcilere kitle fonlaması için fırsat'Girişimciye destek' proje yarışması "Startup Roadway'e yapılan başvuruların ön eleme ve iki yarı final aşamasında değerlendirileceğini kaydeden Erdoğan, finalde, jüri karşısına çıkacak projelerin belirleneceğini söyledi. Erdoğan, "Finale kalan 6 girişimcinin yapacağı sunumlar sonunda seçici jüri ve salonda bulunanların oylarıyla birinci, ikinci ve üçüncü seçilecek. İlk üçe giren yarışmacıların ödüllendirileceği yarışmada ilk 10'a giren projelere, fonluyoruz.com kitle fonlaması platformunda yer verilecek ve fonlama imkanı tanınacak. İlk yirmiye giren projeler, MÜSİAD EXPO Fuarı'nda yer alacak yerli ve yabancı yatırımcılarla biraraya gelme fırsatı yakalayacaklar." dedi. - MANİSA