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Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi

GENÇ MÜSİAD Erzurum Şubesi yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

24.12.2019 17:09 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:13 Genç Müsiad yöneticileri, Rektör Çomaklı ile bir araya geldi
GENÇ MÜSİAD Erzurum Şubesi yönetimi, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer 'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette GENÇ MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Yasin Acar, Rektör Çomaklı'ya derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Derneğin; toplumun kültür değerlerine, ticaret ahlakına bağlı ve saygılı, çağın gerektirdiği girişimci ruha sahip, ilkelerinden taviz vermeden gelişmeyi hedefleyen, mesleki birikimi ve çağdaş donanımıyla, iş adamı ya da üst seviyede yönetici olma istidadı taşıyan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformu olduğunu söyleyen Acar, hedeflerinin ise Milli ve manevi değerler ışığında, evrensel gelişmeleri de dikkate alarak Türk gençliğinin donanım ve kalitesini yükseltmek olduğunu kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, erdemli, liyakatli, kararlı ve heyecanlı genç girişimciler tarafından oluşturulan bu platformun faaliyetlerini yakından takip ettiğini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Rektör Çomaklı: "Genç MÜSİAD, iş birliği yanında, güç ve gönül birliğini de gerçekleştirmek düşüncesiyle yola çıkan bir topluluk. Günümüz gençlerinin eğitilmesi ve doğru bir şekilde yönlendirilmesi için GENÇ MÜSİAD gibi STK'lara önemli görevler düşüyor. Bu noktada sizlerin yanındayız. Atatürk Üniversitesi olarak gençlerin geleceği için hazırlanan projelere gereken desteği verme anlamında elimizden geleni yapacağımızdan emin olabilirsiniz." Diye konuştu. - ERZURUM

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Çomaklı, Rektör, Güncel

Kaynak: İHA

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