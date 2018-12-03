Genç Mustafa Son Yolculuğa Uğurlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 14:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 14:32

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kilo problemleri nedeniyle mide ameliyatı olan ve midesinde oluşan enfeksiyon sonrası hayatını kaybeden Mustafa Lüleci (29) gerçekleştirilen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Mustafa Lüleci, yaşadığı kilo problemlerinin ardından midesine kelepçe taktırmak için Balıkesir'e gitti. İki ay önce Balıkesir'de geçirdiği ameliyatın ardından Lüleci, 2 gün önce Menteşe'deki evinde rahatsızlandı. Hastanede yoğun bakıma kaldırılan Lüleci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç Mustafa Menteşe'de bulunan 41 Evler Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ailesi ve yakınlarının gözyaşları içinde son yolculuğa uğurlandı. - MUĞLA