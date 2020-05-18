Genç nüfus en fazla İstanbul'da
TÜİK, nüfus istatistiklerini açıkladı.
18.05.2020 16:15 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:16
Türkiye İstatistik Kurumu nüfus oranlarını açıkladı. Buna göre ülkenin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu 12 milyon 955 bin 672 kişi olarak hesaplandı. Genç nüfusun 6 milyon 647 bin 265'ini erkekler, 6 milyon 308 bin 407'sini ise kadınlar oluşturdu.
Genç nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında İstanbul, 2 milyon 307 bin 379 kişi ile ilk sırada yer aldı Bu ili Ankara ve İzmir takip etti. Genç nüfusun az olduğu iller ise Tunceli, Ardahan ve Bayburt.
(İHA)
Kaynak: İHA
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