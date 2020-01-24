Haberler » 3. Sayfa » Genç öğretmen evinde ölü bulundu - Haberler

Genç öğretmen evinde ölü bulundu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik evinde ölü bulundu.

24.01.2020 17:43 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:51Genç öğretmen evinde ölü bulundu
'nin ilçesinde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden 27 yaşındaki sosyal bilgiler öğretmeni Emirhan Şenlik'ten alamayan yakınları evine gitti. Şenlik'in cansız bedeniyle karşılaşan yakınları, hemen polis ekiplerine haber verdi. Evde yapılan incelemenin ardından Emirhan Şenlik'in cenazesi otopsi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili incelemenin sürdürüldüğü belirtildi. - HAKKARİ

Yüksekova, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

24.01.2020 18:54:14