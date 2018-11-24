Genç Öğretmenler, Yemin Etti

DENİZLİ'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından Merkezefendi
Belediyesi Kültür Merkezi'nde bir tören gerçekleştirildi. Törene Denizli
Valisi Hasan Karahan, 11. Komando
Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade
Albay Bilal Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci
, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Düz, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
ile diğer protokol üyeleri ve öğretmenler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğretmenin sıradan biri değil, toplumun en saygıdeğer kişisi olduğunu ifade etti. Programda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler ellerini Türk bayrağına koyup, öğretmenlik andını okudu. Emekli öğretmenlere teşekkür plaketinin verilmesiyle de tören sona erdi.
- Denizli
Merkezefendi,Denizli
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:12