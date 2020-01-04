Haberler » Magazin » Genç oyuncu Berker Güven 'Ölümü kabul ediyorum' paylaşımıyla korkuttu - Magazin

Genç oyuncu Berker Güven "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımıyla korkuttu

Zalim İstanbul dizisinin sevilen oyuncularından Berker Güven'in sosyal medya hesabından yaptığı "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımı herkesi korkuttu.

04.01.2020 08:47 | Son Güncelleme: 04.01.2020 09:23

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim dizisinde Nedim karakterini oynayan Berker Güven, yeni yıla üst üste yaşanan aksiliklerden dolayı kötü başladı. Art arda gelen kötü olaylara "Ölümü kabul ediyorum" diyerek isyan eden Güven'in paylaşımı takipçilerini endişelendirdi.

"ÖLÜMÜ KABUL EDİYORUM"

Berker Güven, Zalim İstanbul dizisinin ilk sezonunda tekerlekli sandalyeye muhtaç birini oynayarak performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Başarısıyla kısa sürede tanınan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Güven, 2020 yılına aksiliklerle girince "Kimin ahını aldım, hiçbir şey de yapmadım" diyerek isyan etti. Oyuncu bununla yetinmeyerek "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımını yapınca takipçileri kendisine zarar vereceği konusunda endişelendi.

"HERKES MERAKLANMIŞ, İYİYİM"

Hayranlarından binlerce yorum ve mesaj alan oyuncu daha sonra bir paylaşım daha yaparak "Yahu herkes meraklanmış. İyiyim, iyiyim. Bugün o kadar aksilik oldu ki herhalde öleceğim dedim içimden. Bu kadar aksiliğin üstüne çünkü yaşanacak başka aksilik kalmadı. Ama yarın uyanınca yeni bir başlıyor. O yüzden sıkıntı yok. Gözlerinizden öperim" dedi.

Genç oyuncu Berker Güven

Berker Güven, İstanbul, Kanal D, Magazin


HABER YORUMLARI
Magazin

Son Dakika Haberleri

08:47   Genç oyuncu Berker Güven "Ölümü kabul ediyorum" paylaşımıyla korkuttu - Magazin
08:33   Bennu Gerede: Hâlâ aşka inanıyorum - Magazin
07:32   Fazla kilolarından kurtulan Enes Batur, bambaşka biri oldu - Magazin
01:41   Defne Samyeli'ye Deren Talu-Kerim Sabancı aşkı soruldu - Magazin
21:35   Ünlü şarkıcı Selena Gomez, uzun zaman sonra bikiniyle yakalandı! Fazla kiloları gözlerden kaçmadı - Magazin
18:20   Tüm dünyanın tanıdığı karı koca tatil için Türkiye'yi seçti! İkisi de birbirinden ünlü - Magazin
17:51   Yılbaşı partisinde alkolü fazla kaçıran Kylie Jenner, göğüs dekoltesini elleriyle kapattı - Magazin
4.01.2020 09:41:24