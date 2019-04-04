Genç Oyuncu Berker Güven'in Performansı Diziye Damga Vurdu

Kanal D'nin başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in paylaştığı dizisi Zalim İstanbul, ilk bölümü ile pazartesi akşamı ekrana geldi.

PERFORMANSLARIYLA ADINDA SÖZ ETTİRDİ

Yapımını Avşar Film'in, yapımcılığını Şükrü Avşar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı dizi hikayesi ve senaryosu ile olduğu kadar oyuncu performansları ile adından söz ettirdi. Agah Beyin felç geçirmiş ve tekerlekli sandalyeye mahkum yeğeni "Nedim" karakterine hayat veren Berker Güven, rolüne hazırlanmak için bu durumda olan hastalar ile bir araya gelerek onlarla vakit geçirdi.