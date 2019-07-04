Genç Oyuncu Beyzanur Mete 24. yaşını kutladı!

Son dönemlerde ardı ardına rol aldığı sinema filmleri, 12 Temmuz'da vizyona girecek 'Yuvaya Dönüş' filmiyle birlikte 2 sezondur oynadığı Diriliş Ertuğrul'daki rolüyle dikkat çekerek adından söz ettiren genç ve güzel oyuncu Beyzanur Mete, 24.yaşını özel bir tekneyle denize açılarak boğazda kutladı.

Annesi Ayşe Mete, müzisyen babası Kemal Mete ile birlikte yakın aile bireyleri ve sanatçı dostlarının bir arada olduğu doğum günü kutlaması gecenin geç saatlerine kadar devam ederken; Mete yeni yaşıyla ilgili şunları söyledi:

"Benim için gerçekten özel bir yıl oldu. Ardı ardına oynadığım sinema filmlerim ve çok severek oynadığım 'Diriliş Ertuğrul'daki rolümle şanslı ve bereketli bir yıl geçirdim. Yeni yaşımda benim için hazırlanmış bu özel pastadaki görsel olan her şey, kamera, klaket, ailemle ve işimle ilgili fotoğraflarım, 23 yaşımın özeti gibi olmuş. 24. yaşımdan da önce sağlık, mutlulukla birlikte güzel başarılar diliyorum. Bugün yanımda olan aileme, sanatçı ve yakın arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Her şey onlarla birlikte güzel."