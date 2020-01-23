Genç oyuncu, sektörlerin nabzını tutuyor!

Aydın'dan sinema sektörüne adım atan Berkan Karakaya , ilk olarak 2019'da vizyona giren başrolünü ünlü şarkıcı Doğuş 'un üstlendiği 'O İş Bende" filminde oynamıştı. Filmin ardından kariyerine devam eden Karakaya, Beyaz TV'de yayınlanan "Özlem Yıldız ile İyi ki varsın"programının yapım koordinatörlüğünü üstlendi. Daha sonra CNN Türk "Herşeyden Önce", Habertürk "Sağlık onda", "Murat Aksoy ile Şimdi Sağlık" programlarında program sorumlusu olarak görev yaptı.

SEKTÖRÜN NABZINI TUTUYOR

Oyuncu Berkan Karakaya, Yalova merkezli Marmara bölgesinin yeni televizyon kanalı "Kent 77 tv" ile ara verdiği ekrana geri dönüyor. Karakaya, "Sektörün İçinden" programıyla, ekonominin ve sektörlerin nabzını tutacak.

Genç yaşta sinemaya adım attığını söyleyen Berkan Karakaya, "Henüz 20 yaşındayım. Hayallerime giden basamakları yavaş yavaş çıkıyorum. Doğuş ile birlikte O İş Bende filminde oynadık. Bu çok güzeldi. Yeni kurulan bir televizyon kanalında güçlü, fark yaratacak bir programla geri dönüyoruz. Sadece Marmara bölgesiyle kalmayacak, ulusal bazdayayınlar yapacak bir televizyon kanalı. Sektörün İçinden programıyla, inşaattan otomotive, gemi sanayine kadar birçok sektörü mercek altına alıyor, sektörlerin bilinmeyenlerini ekrana taşımayı hedefliyoruz." dedi.

"YENİFİLM YAKINDA"

"O İş Bende" filminde rol aldığını hatırlatan Karakaya, sinemayla ilgili çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Karakaya, "Yakında çekimleri başlayacak olan bir film projesi için çalışmalarımız devam ediyor. Bizi sevenlerin karşısına beyaz perdede yeniden çıkacağız. Sinema bizim hayatımız, işimiz oldu artık. Yeni projelere her zaman açık biriyim. Sinemaya dair her çalışmada katkı sunmayı seviyorum. İnşallah güzel çalışmalarla ekranda olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.